Рязанская мэрия признала «крайне тяжелое финансовое состояние» муниципального транспорта

Во вторник, 14 ноября, на
В пояснительной записке отмечается, что муниципальный транспорт в настоящее время находятся в «крайне тяжелом финансовом состоянии».
Напомним, МУП «Эколозащита» занимается утилизацией отходов и вторсырьем.
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Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина
Во вторник, 14 ноября, на
В пояснительной записке отмечается, что муниципальный транспорт в настоящее время находятся в «крайне тяжелом финансовом состоянии».
Напомним, МУП «Эколозащита» занимается утилизацией отходов и вторсырьем.
© RZN.info
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Более двухсот человек специально пришли на презентацию, чтобы одними из первых оценить внешний вид машины и ее «начинку»