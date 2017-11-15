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10:59, 15 ноября 2017 1 120
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Рязанская мэрия признала «крайне тяжелое финансовое состояние» муниципального транспорта 4

Рязанская мэрия признала «крайне тяжелое финансовое состояние» муниципального транспорта

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Во вторник, 14 ноября, на сайте гордумы опубликовали проект решения о добровольном пожертвовании семи миллионов муниципальным предприятием «Эколозащита» в бюджет города для поддержки «Рязанской автоколонны №1310» и «Управления троллейбуса».

В пояснительной записке отмечается, что муниципальный транспорт в настоящее время находятся в «крайне тяжелом финансовом состоянии».

Напомним, МУП «Эколозащита» занимается утилизацией отходов и вторсырьем.


© RZN.info

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