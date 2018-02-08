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21:25, 8 февраля 2018 1 864
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Авария на улице Циолковского попала на видео

Авария на улице Циолковского попала на видео

Появилось видео аварии на улице Циолковского. Соответствующий ролик опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

На нем видно, что столкнулись «семерка» и Chevrolet Cruze.

Напомним, авария на перекрестке проезда Яблочкова и улицы Циолковского произошла в четверг, 8 февраля.

Видео Василия Горопашного


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Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году 1

В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.

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