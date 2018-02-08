Авария на улице Циолковского попала на видео

Появилось видео аварии на улице Циолковского. Соответствующий ролик опубликовали в группе «
На нем видно, что столкнулись «семерка» и Chevrolet Cruze.
Напомним,
Видео Василия Горопашного
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Появилось видео аварии на улице Циолковского. Соответствующий ролик опубликовали в группе «
На нем видно, что столкнулись «семерка» и Chevrolet Cruze.
Напомним,
Видео Василия Горопашного
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В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.