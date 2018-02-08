Из-за аварии на улице Циолковского образовалась пробка

Вечером в четверг, 8 февраля, на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова столкнулись две легковушки. Из-за аварии образовалась пробка.
На месте работают полицейские и две «скорых».
Официальных данных о ДТП пока нет.
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Вечером в четверг, 8 февраля, на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова столкнулись две легковушки. Из-за аварии образовалась пробка.
На месте работают полицейские и две «скорых».
Официальных данных о ДТП пока нет.
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