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13:58, 7 февраля 2018 544
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Суд перенес обжалование приговора экс-полицейскому, который насмерть сбил ребенка в Приокском

Суд перенес обжалование приговора экс-полицейскому, который насмерть сбил ребенка в Приокском

Суд перенес обжалование приговора экс-полицейскому, который насмерть сбил ребенка в Приокском. Апелляцию родственников погибшего мальчика рассматривали в понедельник, 5 февраля.

По словам деда сбитого ребенка Константина Кузнецова, судья дал время сторонам для мирного урегулирования вопроса.

Ранее родственники оказались недовольны приговором и размером компенсации.

Экс-полицейский получил два года лишения свободы в колонии-поселении и штраф в размере 850 тысяч рублей.

Константин Кузнецов отметил, что этих средств не достаточно для лечения дочери — Анастасии Харченко.

Девушке предстоит операция на правой ноге и последующая реабилитация. Ранее ей отказали в получении инвалидности. Для оказания помощи пострадавшей можно перечислить средства на карту Сбербанка: 22 02 20 02 93 20 74 01.

Напомним, авария произошла 31 января 2017 года, около бассейна «Чайка». Hyundai Solaris сбил ребенка с мамой. За рулем находился полицейский. Трехлетний мальчик погиб на месте аварии.

В ходе заседаний свидетель сообщала, что экс-полицейский, сбивший ребенка, ехал со скоростью около 100 километров в час.


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