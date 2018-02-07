Суд перенес обжалование приговора экс-полицейскому, который насмерть сбил ребенка в Приокском. Апелляцию родственников погибшего мальчика рассматривали в понедельник, 5 февраля.
По словам деда сбитого ребенка Константина Кузнецова, судья дал время сторонам для мирного урегулирования вопроса.
Ранее родственники
Экс-полицейский
Константин Кузнецов отметил, что этих средств не достаточно для лечения дочери — Анастасии Харченко.
Девушке предстоит операция на правой ноге и последующая реабилитация. Ранее ей отказали в получении инвалидности. Для оказания помощи пострадавшей можно перечислить средства на карту Сбербанка: 22 02 20 02 93 20 74 01.
Напомним, авария произошла 31 января 2017 года, около бассейна «Чайка». Hyundai Solaris
В ходе заседаний свидетель