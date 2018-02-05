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9:58, 5 февраля 2018 521
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Погибшего в Сирии летчика представят к награде

Погибшего в Сирии летчика представят к награде

Фото: © RZN.info / Светлана Крючкова

Погибшего в Сирии летчика посмертно представят к высокой государственной награде, возможно, даже к званию Героя России. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсант».

Напомним, штурмовик Су-25СМ гвардии майора Романа Филлипова сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса во время патрулирования в провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Летчик катапультировался, но попал в окружение и погиб: офицер отстреливался от боевиков из пистолета Стечкина, а затем подорвал себя гранатой.

Через несколько часов по квадрату, откуда обстреляли штурмовик, нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр», затем на территорию отправили сирийский спецназ под прикрытием самолетов ВКС. Им поручено любой ценой забрать у боевиков тело майора Филипова.


© RZN.info

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