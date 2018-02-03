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21:04, 3 февраля 2018 1 297
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Россия нанесла удар по району Сирии, откуда сбили Су-25

Россия нанесла удар по району Сирии, откуда сбили Су-25

Россия нанесла удар по району, откуда был сбит Су-25. Более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара в провинции Идлиб в Сирии, подконтрольному «Джебхат ан-Нусре» (запрещена в России), передает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение Минобороны России.

Напомним, боевики в Сирии сбили российский самолет в субботу, 3 февраля. Позже появилось видео с кадрами в места падения штурмовика Су-25.


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