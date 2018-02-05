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8:37, 5 февраля 2018 1 600
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МОК отказал 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду

МОК отказал 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет отказал 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду. Из 28 человек, оправданных спортивным арбитражных судом, на Игры не поедут 13 спортсменов и два тренера, передает ТАСС.

Ранее 28 россиян, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр из-за нарушений антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, оправдали.

Олимпийский комитет России обратился в МОК с просьбой пригласить для участия в Игр в Пхенчхане Александру Третьякову, Елену Никитину, Марию Орлову (скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максима Вылегжанина, Александру Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву (лыжные гонки, представляет Рязанскую область), Ольгу Фаткулину, Александру Румянцеву, Артема Кузнецова (конькобежный спорт), саночницу Татьяну Иванову, а также тренеров Альберта Демченко (санный спорт) и Сергея Чудинова (скелетон).

«Комиссия согласилась, что решение Спортивного арбитражного суда не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми», — отметили в сообщении, ссылаясь на заявление МОК.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года. При этом комитет оставил возможность для «чистых» спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом.

Ранее сообщалось о том, что шести оправданным россиянам запретили выступать на Олимпиаде.

Игры пройдут с 9 по 25 февраля.


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