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14:55, 3 февраля 2018 1 226
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Оправданным россиянам запретили выступать на Олимпиаде

Оправданным россиянам запретили выступать на Олимпиаде

Шести оправданным россиянам запретили выступать на Олимпиаде. Суд Швейцарии отклонил их иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в выдаче приглашений на Игры 2018 года в Пхенчхане, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Inside the Games.

Коллективный иск подавали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, а также прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Ирина Старых, Александр Логинов и шорт-трекистка Татьяна Бородулина.

Спортсмены оспаривали выдвинутый МОК критерий допуска на Олимпиаду — отсутствие допинговой истории на протяжении карьеры. Российских атлетов уличали в нарушении антидопинговых правил, однако они уже отбыли дисквалификации.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года. При этом комитет оставил возможность для «чистых» спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом. В Пхенчхан уже прибыли шесть российских лыжников.

Игры пройдут с 9 по 25 февраля.


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