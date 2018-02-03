Шести оправданным россиянам запретили выступать на Олимпиаде. Суд Швейцарии отклонил их иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в выдаче приглашений на Игры 2018 года в Пхенчхане, сообщает «
Коллективный иск подавали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, а также прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Ирина Старых, Александр Логинов и шорт-трекистка Татьяна Бородулина.
Спортсмены оспаривали выдвинутый МОК критерий допуска на Олимпиаду — отсутствие допинговой истории на протяжении карьеры. Российских атлетов уличали в нарушении антидопинговых правил, однако они уже отбыли дисквалификации.
Напомним, 5 декабря 2017 года МОК
Игры пройдут с 9 по 25 февраля.