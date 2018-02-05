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18:35, 5 февраля 2018 1 154
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Лариса Тюрина стала помощником Морозова в Совфеде 2

Лариса Тюрина стала помощником Морозова в Совфеде

Лариса Тюрина стала помощником Игоря Морозова в Совете Федерации. В новой должности экс-сенатора представили на награждении подростков, которые помогли спасателям потушить загоревшуюся траву на выезде из села Пеньки Пителинского района.

На сайте единороссов отмечается, что Тюрина работает в новой должности с октября 2017 года.

Напомним, Тюрина покинула Совет Федерации в октябре, а ее место занял Игорь Морозов.


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