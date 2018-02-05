В понедельник, 5 февраля, рязанские спасатели наградили тушивших пожар подростков. Об этом
В апреле прошлого года 13-летние Максим Иванчин и Дмитрий Седов помогли спасателям потушить загоревшуюся траву на выезде из села Пеньки Пителинского района. С огнем удалось справиться за три часа.
Подарки подросткам вручил и. о. первого заместителя регионального ГУ МЧС Дмитрий Юдин. Благодарственные письма и подарки от регионального минобразования школьникам передала Ольга Щетинкина.
«Когда мы говорим о подвиге, мы всегда думаем о чем-то большом, а любовь к родине и героические поступки начинаются именно при решении любых проблем, которые возникают рядом с тобой», — отметила глава ведомства.