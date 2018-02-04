Число пострадавших из-за снегопада в Москве увеличилось до пяти

В Москве из-за снегопада пострадали пять человек. Об этом мэр столицы Сергей Собянни написал в
Ранее было известно о двух людях, которые получили травмы из-за непогоды. Один человек
«По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться», — написал Собянин.
Напомним, в Рязани из-за ухудшения погодных условий городские коммунальные службы
По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.