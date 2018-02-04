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14:19, 4 февраля 2018 425
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Число пострадавших из-за снегопада в Москве увеличилось до пяти

Число пострадавших из-за снегопада в Москве увеличилось до пяти

В Москве из-за снегопада пострадали пять человек. Об этом мэр столицы Сергей Собянни написал в Twitter.

Ранее было известно о двух людях, которые получили травмы из-за непогоды. Один человек погиб.

«По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться», — написал Собянин.

Напомним, в Рязани из-за ухудшения погодных условий городские коммунальные службы перевели в усиленный режим работы. В ночь на понедельник в городе пройдет уборка снега


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