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12:02, 4 февраля 2018 1 114
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В Москве из-за снегопада погиб человек

В Москве из-за снегопада погиб человек

В Москве из-за падения дерева и порыва линии электропередачи погиб человек. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. От деревьев и проводов надо держаться подальше», — написал он.

Как передает «РИА Новости», пик снегопада в воскресенье, 4 февраля, придется на середину дня «с 15:00 плюс-минус несколько часов».

Температура будет стремительно снижаться и опуститься до -10 градусов. По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос», Москву в течение дня будет атаковать мощный циклон с акватории восточного Средиземноморья, который всегда славится обильным количеством осадков.


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