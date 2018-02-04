В Москве из-за снегопада погиб человек

В Москве из-за падения дерева и порыва линии электропередачи погиб человек. Об этом на своей
«Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. От деревьев и проводов надо держаться подальше», — написал он.
Как передает «
Температура будет стремительно снижаться и опуститься до -10 градусов. По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос», Москву в течение дня будет атаковать мощный циклон с акватории восточного Средиземноморья, который всегда славится обильным количеством осадков.