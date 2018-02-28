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21:15, 28 февраля 2018 1 163
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Посетивший Рязань путешественник пожаловался на плохие дороги 2

Посетивший Рязань путешественник пожаловался на плохие дороги

Приехавший в Рязань путешественник Руслан Внедорожный пожаловался на плохие дороги. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте», посетив регион на своем самодельном доме на колесах.

Внедорожный со своим псом Ричи приехали в Рязань утром в среду, 28 февраля.

«Поехали на заправку Лукоил, уткнулись в пункт взимания платы выезда на платную дорогу. Заплатили 25 рублей и по убитой дороге доехали до АЗС. Потом нам нужно было в гипермаркет Лента, навигатор повел также… Также по убитой дороге доехали до пункта, заплатили еще 25 рублей»? — рассказал он.

Путешественник отметил, что так и не понял, за что заплатил и куда эти деньги пойдут: «А Вы не в курсе за что платим? Надеюсь, на восстановление асфальтового покрытия».

Фото Руслана Внедорожного


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