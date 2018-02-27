Рязань посетит путешественник на самодельном автодоме

Блогер Руслан Внедорожный, путешествующий по России на самодельном доме на колесах, заедет в Рязань. Об этом мужчина сообщил RZN.info.

Автопутешественик построил внедорожный дом на колесах, на котором в ноябре 2017 года отправился с псом в экспедицию по России. В путешествии он достраивает дом и делает репортажи.

Мужчина отметил, что хочет хочет провести испытания своего «каравана» в полевых условиях. Для этого путешественник оснастил дом электричеством от солнечной энергии на 3кВт, с возможностью в полях использовать любой электроинструмент, включая сварочное оборудование.

Собеседник отметил, что выкладывает на своем канале на YouTube ролики о посещенных им местах.

«Данный проект является для меня большой авантюрой, это не только испытание каравана, материалов и оборудования, но и испытание самого себя. Придется в одиночку справляться со всеми трудностями, которые могут возникнуть на пути. В этой поездке мне предстоит стать поваром, механиком, водителем, оператором, автором и возможно врачом. Моими помощниками в путешествии станут набор инструментов и различного оборудования, а единственным другом и собеседником будет моя собака. Нам предстоит проехать по сложным отрезкам пути где нет ни одного населенного пункта, не говоря уже о кемпингах. Но желание достичь цели и успешно завершить этот проект перекрывает любые мысли о трудностях» — отмечает Руслан Внедорожный.

Как рассказал блогер, в Рязань он приедет уже на днях.