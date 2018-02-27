Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:13, 27 февраля 2018 789
 0    0

Рязань посетит путешественник на самодельном автодоме

Рязань посетит путешественник на самодельном автодоме

Блогер Руслан Внедорожный, путешествующий по России на самодельном доме на колесах, заедет в Рязань. Об этом мужчина сообщил RZN.info.

Автопутешественик построил внедорожный дом на колесах, на котором в ноябре 2017 года отправился с псом в экспедицию по России. В путешествии он достраивает дом и делает репортажи.

Мужчина отметил, что хочет хочет провести испытания своего «каравана» в полевых условиях. Для этого путешественник оснастил дом электричеством от солнечной энергии на 3кВт, с возможностью в полях использовать любой электроинструмент, включая сварочное оборудование.

Собеседник отметил, что выкладывает на своем канале на YouTube ролики о посещенных им местах.

«Данный проект является для меня большой авантюрой, это не только испытание каравана, материалов и оборудования, но и испытание самого себя. Придется в одиночку справляться со всеми трудностями, которые могут возникнуть на пути. В этой поездке мне предстоит стать поваром, механиком, водителем, оператором, автором и возможно врачом. Моими помощниками в путешествии станут набор инструментов и различного оборудования, а единственным другом и собеседником будет моя собака. Нам предстоит проехать по сложным отрезкам пути где нет ни одного населенного пункта, не говоря уже о кемпингах. Но желание достичь цели и успешно завершить этот проект перекрывает любые мысли о трудностях» — отмечает Руслан Внедорожный.

Как рассказал блогер, в Рязань он приедет уже на днях.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:41, 27 февраля 2018
Рязанец стал танцором года по версии всероссийской премии «Кардо»
17:25, 27 февраля 2018
Прио-Внешторгбанк станет площадкой для практики студентов-экономистов
17:22, 27 февраля 2018
В Рязани предложили собрать деньги многодетному врачу, у которого сгорела машина 1
17:13, 27 февраля 2018
Рязань посетит путешественник на самодельном автодоме
16:53, 27 февраля 2018
Рязанские фотохудожники открыли выставку к юбилею библиотеки Горького
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Как обеспечить безопасность работников на огромном предприятии

Как обеспечить безопасность работников на огромном предприятии

Глава отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рязанской нефтеперерабатывающей компании Михаил Федоткин рассказал о своей жизни и работе.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 53 053
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
21:26, 17 февраля 2018 26 682
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 24 511
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 21 568
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 18 034
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
Все новости
Форум