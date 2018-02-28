Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:55, 28 февраля 2018 1 101
 0    0

МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. Об этом со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпишева передает РБК.

По словам Тарпишева, все результаты проверок российских спортсменов оказались «чистыми». «Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — пояснил он.

Напомним, 25 февраля в Пхенчхане завершились зимние Олимпийские игры, где российские спортсмены выступали в статусе «олимпийских атлетов из России».

Ранее отмечалось, что Россия выполнила все требования МОК. Выплачен штраф в размере 15 миллионов долларов, полностью реформирована национальная антидопинговая система. Однако на закрытии Игр «олимпийским атлетам из России» не разрешили выйти с триколором. Главными причинами, по которой МОК принял это решение, стали положительные допинг-пробы керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
15:55, 28 февраля 2018
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
22:29, 27 февраля 2018
Российским медалистам подарят автомобили «БМВ» 2
20:20, 27 февраля 2018
Турниры по хоккею с шайбой будут проходить в Рязани каждую неделю до конца сезона
16:17, 27 февраля 2018
Четырех «десантниц» вызвали в сборную России
13:17, 27 февраля 2018
Рязанский дзюдоист взял бронзу на турнире «Большого шлема» в Германии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Иран глазами рязанца

Иран глазами рязанца

Рассказ рязанца, прожившего конец года в загадочном Иране.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 161
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 25 185
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 21 920
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 19 401
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
19:14, 17 февраля 2018 17 204
В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер 2
Все новости
Форум