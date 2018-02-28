МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. Об этом со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпишева передает
По словам Тарпишева, все результаты проверок российских спортсменов оказались «чистыми». «Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — пояснил он.
Напомним, 25 февраля в Пхенчхане завершились
Ранее отмечалось, что Россия выполнила все требования МОК. Выплачен штраф в размере 15 миллионов долларов, полностью реформирована национальная антидопинговая система. Однако на закрытии Игр «олимпийским атлетам из России» не разрешили выйти с триколором. Главными причинами, по которой МОК принял это решение, стали положительные допинг-пробы