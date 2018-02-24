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11:24, 24 февраля 2018 719
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CAS дисквалифицировал бобслеистку Сергееву и аннулировал ее результаты

CAS дисквалифицировал бобслеистку Сергееву и аннулировал ее результаты

Фото: Pixabay.com

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал бобслеистку Надежду Сергееву и аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Пхенчхане, передает ТАСС.

CAS признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил. Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие запрещенного вещества триметазидин. Россиянка отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б» и признала факт нарушения антидопинговых правил.

«Спортсменка приняла временное отстранение и сохранила за собой право добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации», — сообщили в суде.

Дальнейшее разбирательство продолжат после завершения Олимпиады.

Напомним, Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.


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