CAS дисквалифицировал бобслеистку Сергееву и аннулировал ее результаты

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал бобслеистку Надежду Сергееву и аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Пхенчхане, передает
CAS признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил. Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля,
«Спортсменка приняла временное отстранение и сохранила за собой право добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации», — сообщили в суде.
Дальнейшее разбирательство продолжат после завершения Олимпиады.
Напомним, Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.