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15:39, 27 февраля 2018 340

«Северная компания» предоставила проект нового детсада, открывшегося в Семчине 1

«Северная компания» предоставила проект нового детсада, открывшегося в Семчине

Новый детский сад в Семчине построили по проекту, предоставленному «Северной компанией». Он расположен в ЖК «Юный», рассказали в пресс-службе застройщика комплекса.

Принимать воспитанников в детском саду № 35 начнут в четверг, 1 марта. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест.

«Для этого строительства компания выделила земельный участок, предоставила проект и приняла участие в его софинансировании. Забота о подрастающем поколении — один из приоритетов „Северной компании“. Не только на территории дошкольного учреждения, но и во всех дворах вокруг него компания обустроила большие детские и спортивные площадки. Для детворы только этой зимой провели праздники встречи Нового года и проводов зимы на Масленицу», — говорится в пресс-релизе.


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