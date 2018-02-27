«Северная компания» предоставила проект нового детсада, открывшегося в Семчине

Новый детский сад в Семчине построили по проекту, предоставленному «Северной компанией». Он расположен в
Принимать воспитанников в детском саду № 35 начнут в четверг, 1 марта. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест.
«Для этого строительства компания выделила земельный участок, предоставила проект и приняла участие в его софинансировании. Забота о подрастающем поколении — один из приоритетов „Северной компании“. Не только на территории дошкольного учреждения, но и во всех дворах вокруг него компания обустроила большие детские и спортивные площадки. Для детворы только этой зимой провели праздники встречи Нового года и