«Северная компания» устроила Масленицу для своих новоселов

В воскресенье, 18 февраля, жильцы микрорайонов Канищево и Дашково-Песочня праздновали Масленицу у себя во дворах. Прощание с зимой и встречу весны организовала для них «Северная компания» — застройщик жилых комплексов «Юный» и «Северный», сообщила пресс-служба компании.
«Жители и гости жилых комплексов поучаствовали в интерактивной программе, конкурсах с призами. Все желающие угощались блинами с чаем. Детей катали на пони и угощали сладкой ватой. Кульминацией праздника стало прощание с зимой и торжественное сожжение чучела по старым русским традициям. Эти праздники Масленицы продолжили добрую традицию „Северной компании“ дарить своим новоселами и всем рязанцам радость и хорошее настроение», — говорится в пресс-релизе.