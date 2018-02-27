Осужденный за мошенничество бывший рязанский чиновник получил условный срок

Осужденный за мошенничество бывший глава Екимовского сельского поселения Рязанского района Геннадий Бугров получил условный срок. Об этом сообщила
Преступление датировано 2010 годом, когда Бугров был руководителем коммерческой фирмы. Благодаря знакомству с главой поселения злоумышленник подделал выписку земельных участков в деревне Сергеевка. Их перевели из муниципальной собственности во владение подчиненных Бугрова. После регистрации права собственности на землю подозреваемый формально «выкупил» участки и продал родственнику.
Общую стоимость ущерба оценили в 1 миллион 981 тысячу рублей. Действия Бугрова обозначили как мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения (статья 159 часть 3 УК РФ). На суде он
В итоге Советский районный суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали в пользу Рязанского района всю сумму причиненного ущерба — 1 миллион 981 тысячу рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его.
Бугрова также обвиняли в легализации имущества, полученного преступным путем с использованием служебного положения (пункт «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ). Дело прекратили, поскольку истекли сроки давности. Уголовное преследование его сообщника, который на момент преступления был главой сельского поселения, прекратили из-за смерти фигуранта.