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13:42, 27 февраля 2018 1 901
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Осужденный за мошенничество бывший рязанский чиновник получил условный срок 2

Осужденный за мошенничество бывший рязанский чиновник получил условный срок

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Осужденный за мошенничество бывший глава Екимовского сельского поселения Рязанского района Геннадий Бугров получил условный срок. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление датировано 2010 годом, когда Бугров был руководителем коммерческой фирмы. Благодаря знакомству с главой поселения злоумышленник подделал выписку земельных участков в деревне Сергеевка. Их перевели из муниципальной собственности во владение подчиненных Бугрова. После регистрации права собственности на землю подозреваемый формально «выкупил» участки и продал родственнику.

Общую стоимость ущерба оценили в 1 миллион 981 тысячу рублей. Действия Бугрова обозначили как мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения (статья 159 часть 3 УК РФ). На суде он признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

В итоге Советский районный суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали в пользу Рязанского района всю сумму причиненного ущерба — 1 миллион 981 тысячу рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его.

Бугрова также обвиняли в легализации имущества, полученного преступным путем с использованием служебного положения (пункт «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ). Дело прекратили, поскольку истекли сроки давности. Уголовное преследование его сообщника, который на момент преступления был главой сельского поселения, прекратили из-за смерти фигуранта.


© RZN.info

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