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15:25, 26 февраля 2018 1 111
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Рязанский минздрав опроверг сообщения о поборах в кардиодиспансере

Рязанский минздрав опроверг сообщения о поборах в кардиодиспансере

Рязанский минздрав опроверг сообщения о поборах в кардиодиспансере. Ранее некоторые СМИ сообщили, что врачей и медсестер «обязали скидываться на хозрасходы».

Ведомство заявило, что эта информация не соответствует действительности.

«По сообщению руководителя лечебного учреждения, диспансер не испытывает проблем с закупкой хозяйственных товаров на средства учреждения и не занимается взиманием средств с сотрудников, — отметили в пресс-службе».

В минздраве уточнили, что все расходы заложены в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год. Закупки осуществляют по мере поступления заявок, «согласно плановым ассигнованиям и в соответствии с действующим законодательством».

Напомним, 10 января в сети появилось видео с застольем в рязанском кардиодиспансере. Из-за него лишились должностей заместитель главврача и заведующая отделением. Министр здравоохранения области назвал произошедшее «неприятным моментом».

Петиция за восстановление заведующей отделением в должности появилась в сети 12 января. По словам ее автора, Михаила Ерошина, уволенная заведующая спасла не одну жизнь за свою трудовую практику.

По состоянию на 12:00 четверга, 15 февраля, под обращением подписались 10 599 человек.

Автора скандального ролика Александра Морозова показали в программе «Пусть говорят» на Первом канале.


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