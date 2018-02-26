Рязанский минздрав опроверг сообщения о поборах в кардиодиспансере. Ранее некоторые СМИ сообщили, что врачей и медсестер «обязали скидываться на хозрасходы».
Ведомство
«По сообщению руководителя лечебного учреждения, диспансер не испытывает проблем с закупкой хозяйственных товаров на средства учреждения и не занимается взиманием средств с сотрудников, — отметили в пресс-службе».
В минздраве уточнили, что все расходы заложены в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год. Закупки осуществляют по мере поступления заявок, «согласно плановым ассигнованиям и в соответствии с действующим законодательством».
Напомним, 10 января в сети появилось
По состоянию на 12:00 четверга, 15 февраля, под обращением подписались 10 599 человек.
Автора скандального ролика Александра Морозова