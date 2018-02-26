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9:45, 26 февраля 2018 3 161
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Названа дата возможного восстановления России в Международном олимпийском комитете

Названа дата возможного восстановления России в Международном олимпийском комитете

Названа дата возможного восстановления России в Международном олимпийском комитете. По словам члена МОК Шамиля Тарпищева, это может произойти 27 или 28 февраля, передает «РИА Новости».

Тарпищев пояснил, что нужно дождаться окончания проверки тестов российских лыжниц и хоккеистов. Результаты остальных спортсменов «чистые».

Напомним, 25 февраля в Пхенчхане завершились зимние Олимпийские игры. Российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. Они выступали в статусе «олимпийских атлетов из России».

Ранее отмечалось, что Россия выполнила все требования МОК. Выплачен штраф в размере 15 миллионов долларов, полностью реформирована национальная антидопинговая система. Однако на закрытии Игр «олимпийским атлетам из России» не разрешили выйти с триколором. Главными причинами, по которой МОК принял это решение, стали положительные допинг-пробы керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.


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