Спасатели рассказали о пожаре в рязанском суши-баре «ЯпоноМама» на улице Гагарина. По данным
Сигнал о возгорании
Огонь повредил оборудование бара. Во время пожара он не работал.
Причину возгорания и ущерб устанавливают.
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Спасатели рассказали о пожаре в рязанском суши-баре «ЯпоноМама» на улице Гагарина. По данным
Сигнал о возгорании
Огонь повредил оборудование бара. Во время пожара он не работал.
Причину возгорания и ущерб устанавливают.
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