Ночью в Рязани загорелся суши-бар

Ночью в Горроще загорелся суши-бар «ЯпоноМама». Фотографии опубликовали в группе «
Бар находится на первом этаже дома №70 на улице Гагарина.
Официальных данных о пожаре пока нет.
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Ночью в Горроще загорелся суши-бар «ЯпоноМама». Фотографии опубликовали в группе «
Бар находится на первом этаже дома №70 на улице Гагарина.
Официальных данных о пожаре пока нет.
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