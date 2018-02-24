Больной раком рязанский хирург выпустит книгу. Об этом Иван Успенский рассказал в сюжете телекомпании «
По словам больного, он узнал о своей болезни случайно, сдав кровь на ежегодном медосмотре.
На его странице «
«У Ивана большая семья — жена и трое сыновей, а также большое желание вернуться к своему „призванию“ — продолжить работать в операционной и помогать людям справляться с болезнями», — рассказали в сюжете.
Успенский закончил работу над книгой — «Свидетель жизни», которая в ближайшее время появится в электронном доступе.
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