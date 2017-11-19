Больной раком рязанец попросил о помощи

Молодой врач из Рязани Иван Успенский попросил о помощи. Мужчина болен раком.
Как написал рязанец на своей
Он также разместил на своей странице фото необходимого ему лекарство с чеком. «Оставлю фото „Понатиниба“ („Иклусиг“ — это его торговое название) вместе с чеком из немецкой аптеки. Перевести сумму из евро в рубли несложно. На тот момент собранные деньги ушли все: вот так просто можно за месяц „выпить“ „Приору“ в „максималке“. Сейчас мы почти собрали на следующий месяц. Ни о каких сторонних расходах или покупках речи быть не может. Тут все просто: пьешь таблетку — она помогает уничтожать опухолевые клоны, не пьешь — …», — написал рязанец.
Мужчина попросил сделать репост его записи и распространить