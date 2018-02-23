Полицейские назвали причину наезда на пешеходов в Новосибирске. Представитель регионального ГУ МВД сообщил «
«По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар. С ним работают сотрудники полиции», — заявил собеседник агентства.
В 21:00 по местному времени в районе площади Лыщинского на въезде на Коммунальный мост в сторону правого берега машина выехала на тротуар и врезалась в пешеходов. В это время в городе начался салют в честь Дня защитника Отечества.
По предварительным данным, на месте