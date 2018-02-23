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19:22, 23 февраля 2018 1 567
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В Новосибирске машина въехала в пешеходов, двое погибли

В Новосибирске машина въехала в пешеходов, двое погибли

Вечером в пятницу, 23 февраля, в Новосибирске машина выехала на тротуар с пешеходами. Двое погибли, передает «РИА Новости».

«Сегодня в 21:00 в районе площади Лыщинского в Новосибирске был совершен наезд на пешеходов автомобилем Honda CR-V. Пешеходы шли по тротуару. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в машине «скорой помощи», — отметил представитель представитель ругионального ГУ МВД.

По предварительным данным, пострадали трое, в том числе ребенок.

На месте работают полицейские.


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