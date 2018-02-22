Спустя 15 лет. Любимов вручил рязанской дольщице сертификат на квартиру

В четверг, 22 февраля, Николай Любимов вручил рязанской дольщице сертификат на двухкомнатную квартиру.
В 2001 году Лариса Петрова заключила договор с ООО «Архстрой» на однокомнатную квартиру в жилом доме № 46 по улице Гагарина. Его ввели в эксплуатацию в 2003 году. Из-за надстройки мансардного этажа застройщик потребовал с рязанки доплату. Женщина с этим не согласилась.
В течение 15 лет она пыталась восстановить свои нарушенные права, в том числе в судебном порядке. Также она неоднократно обращалась за решением ее проблемы в органы исполнительной власти Рязани и области.
Сертификат рязанка