Любимов поздравил рязанских военных

Николай Любимов поздравил рязанских военнослужащих. Концерт к Дню защитника Отечества провели в четверг, 22 февраля, в областной филармонии. На празднике были курсанты академии ФСИН и десантного училища, военнослужащие ветераны, представители мэрии и регионального правительства.
После парадного марша с флагами России и Рязанской области выступил губернатор.
«Рязанская земля всегда славилась своими ратными подвигами и бравыми солдатами. Наши земляки всегда стояли на страже Отечества и показывали всем пример не только в бою, но и в учебе», — отметил Любимов.
Он наградил отличившихся военнослужащих грамотами и медалями.
На концерте рязанский хор имени Александра Попова и сольные исполнители выступили с песнями военных лет. Помимо этого, курсанты училища ВДВ провели показательные выступления.