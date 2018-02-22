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14:13, 22 февраля 2018 2 108
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Любимов поздравил рязанских военных

Любимов поздравил рязанских военных

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Николай Любимов поздравил рязанских военнослужащих. Концерт к Дню защитника Отечества провели в четверг, 22 февраля, в областной филармонии. На празднике были курсанты академии ФСИН и десантного училища, военнослужащие ветераны, представители мэрии и регионального правительства.

После парадного марша с флагами России и Рязанской области выступил губернатор.

«Рязанская земля всегда славилась своими ратными подвигами и бравыми солдатами. Наши земляки всегда стояли на страже Отечества и показывали всем пример не только в бою, но и в учебе», — отметил Любимов.

Он наградил отличившихся военнослужащих грамотами и медалями.

На концерте рязанский хор имени Александра Попова и сольные исполнители выступили с песнями военных лет. Помимо этого, курсанты училища ВДВ провели показательные выступления.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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