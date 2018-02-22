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12:49, 22 февраля 2018 4 071
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Пропавшего после перестрелки рязанца убили

Пропавшего после перестрелки рязанца убили

Пропавшего после перестрелки рязанца убили. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

53-летний Медведев Бегмахмад Баротович выехал из Рязани в Калужскую область на коричневом Nissan Qashqai (У 019 РН 62) и пропал.

Как рассказала RZN.info дочь Медведева, за несколько дней до пропажи в ее отца стрелял его знакомый, «но попал по машине». В субботу, 17 февраля, мужчины вновь договорились о встрече, после которой Медведев исчез.

Из-за пропажи рязанца следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«В рамках расследования уголовного дела безотлагательно проведены следственные действия и поисковые мероприятия, которые позволили установить обстоятельства пропажи рязанца и факт его насильственной смерти. В результате грамотно спланированных совместных действий следователей и сотрудников полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий по „горячим следам“ установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства», — сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.


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