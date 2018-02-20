В Рязани исчез мужчина после перестрелки со знакомым. Об этом RZN.info сообщила дочь пропавшего.
В субботу, 17 февраля, 53-летний Медведев Бегмахмад Баротович выехал из Рязани в Калужскую область на коричневом Nissan Qashqai (У 019 РН 62) и пропал.
Родственница рассказала, что за несколько дней до пропажи в Бегмахмада Медведева стрелял его знакомый, «но попал по машине». В субботу, 17 февраля, мужчины вновь договорились о встрече, после которой ее отец исчез.
В пресс-службе регионального УМВД подтвердили, что родственники написали заявление о пропаже.
Бегмахмад Медведев был одет в синюю шапку и темно-синюю куртку.
Приметы: на вид около 55 лет, рост 168 см, лысый, плотного телосложения, носит очки.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем просят звонить по телефонам: