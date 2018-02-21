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10:33, 21 февраля 2018 739

Дорожники предложили рязанцам бесплатное образование с трудоустройством 1

Дорожники предложили рязанцам бесплатное образование с трудоустройством

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанский институт Московского государственного машиностроительного университета, более известный как Политехнический институт, в 2018 году открывает новую кафедру. На ее базе будут готовить высококвалифицированные кадры для эксплуатации и строительства автомобильных дорог и аэродромов.

Каждый выпускник школы может войти в целевую группу и получить возможность обучаться бесплатно и с гарантией последующего трудоустройства, а также пройти производственную практику и стажировку в лабораториях Научно-исследовательского центра.

Подробнее об условиях зачисления в институт читайте в нашем разделе «Публикации».


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2 часа назад
Бесплатная дорога к достойной профессии

Бесплатная дорога к достойной профессии

Выпускники рязанских школ смогут бесплатно обучаться на инженеров-дорожников.

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