Дорожники предложили рязанцам бесплатное образование с трудоустройством

Рязанский институт Московского государственного машиностроительного университета, более известный как Политехнический институт, в 2018 году открывает новую кафедру. На ее базе будут готовить высококвалифицированные кадры для эксплуатации и строительства автомобильных дорог и аэродромов.
Каждый выпускник школы может войти в целевую группу и получить возможность обучаться бесплатно и с гарантией последующего трудоустройства, а также пройти производственную практику и стажировку в лабораториях Научно-исследовательского центра.
Подробнее об условиях зачисления в институт читайте в нашем разделе «