Бесплатная дорога к достойной профессии

Рязанский институт Московского государственного машиностроительного университета, более известный как Политехнический институт, в этом году открывает новую кафедру. На ее базе будут готовить высококвалифицированные кадры для эксплуатации и строительства автомобильных дорог и аэродромов.

«В этой стратегической отрасли экономики хронически не хватает профессионалов. Учитывая остроту проблемы, ведущие дорожные организации региона, в том числе „Рязаньавтодор“, совместно с региональным Минтрансом и первым в России Научно-исследовательским центром (НИЦ) битумных материалов „Газпром нефти“ предоставляют шанс абитуриентам, мечтающим о престижной и интересной профессии — инженера-дорожника», — рассказали в «Рязаньавтодоре».

Отмечается, что каждый выпускник школы может войти в целевую группу и получить возможность обучаться в области дорожного строительства без оплаты и с гарантией последующего трудоустройства, пройти производственную практику и стажировку в лабораториях НИЦ на новейшем передовом оборудовании.

При наборе в группу будут учитываться креативность мышления. результаты ЕГЭ. Кроме того, приветствуются личный интерес и базовые знания в сфере дорожного строительства.

АО «Рязаньавтодор» работает в этой сфере уже 80 лет и на сегодняшний день обслуживает более 4 500 километров дорог в Рязанской области.

«Сплоченный коллектив, применение инновационных технологий, мощная материальная база, высокая заработная плата — все эти составляющие делают работу в „Рязаньавтодоре“ по настоящему интересной и востребованной», — говорится в сообщении.

Заявки будущие абитуриенты могут подавать по адресу: 390047, Рязань, Куйбышевское шоссе, дом №35 и на электронную почту info@avtodor-rzn.ru по этой форме.