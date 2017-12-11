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11:28, 11 декабря 2017 956
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Прокурор попросил для Андреева реальный срок

Прокурор попросил для Андреева реальный срок

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В понедельник, 11 декабря, выступая в прениях гособвинитель попросил назначить бывшему зампреду правительства Дмитрию Андрееву девять лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в 24 миллиона с лишением права занимать административную должность на семь лет. Прокурор попросил машину Аudi Q3, двухкомнатную квартиру и 214 тысяч, принадлежащих семье Андреева конфисковать в доход государства, а вещественное доказательво Toyota Land Cruiser вернуть владельцу Рязанскоого свинокомплекса.

В качестве смягчающих обстоятельства гособвинитель назвал наличие малолетних детей у подсудимого, а также награды и отсутствие судимости.

Напомним, Андреева, занимавшего также пост министра сельского хозяйства, арестовали 6 октября 2015 года. По версии следствия, он бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора ОАО «Рязанскому свинокомплекса», а учредитель ООО «Вакинское Агро» оплатил его сыну покупку квартиры в Химках.

Суммарно эти две взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза: якобы он просил подчиненного собрать деньги на предвыборную кампанию «Единой России», но присвоил их.


© RZN.info

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