Прокурор попросил для Андреева реальный срок

В понедельник, 11 декабря, выступая в прениях гособвинитель попросил назначить бывшему зампреду правительства Дмитрию Андрееву девять лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в 24 миллиона с лишением права занимать административную должность на семь лет. Прокурор попросил машину Аudi Q3, двухкомнатную квартиру и 214 тысяч, принадлежащих семье Андреева конфисковать в доход государства, а вещественное доказательво Toyota Land Cruiser вернуть владельцу Рязанскоого свинокомплекса.
В качестве смягчающих обстоятельства гособвинитель назвал наличие малолетних детей у подсудимого, а также награды и отсутствие судимости.
Напомним, Андреева, занимавшего также пост министра сельского хозяйства,
Суммарно эти две взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом