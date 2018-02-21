Бывшему зампреду рязанского правительства начали оглашать приговор

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В среду, 21 февраля, в Советском районном суде бывшему зампреду рязанского правительства Дмитрию Андрееву начали оглашать приговор.
Отметим, что чтение документа займет более пяти часов.
Ранее гособвинитель запросил для Андреева девять лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в 24 миллиона. В своем последнем слове обвиняемый отметил, что еще может приносить пользу людям.
Напомним, по версии следствия, Андреев бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора ОАО «Рязанский свинокомплекс», а учредитель ООО «Вакинское Агро» оплатил его сыну покупку квартиры в Химках. Суммарно эти две взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза.