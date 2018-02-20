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12:52, 20 февраля 2018 365
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В российских банках запустят систему биометрического распознавания личности

В российских банках запустят систему биометрического распознавания личности

В российских банках с июля 2018 года запустят систему биометрического распознавания личности. Единую систему идентификации по голосу и фото создали по инициативе Минсвязи и Центробанка, передает «РИА Новости».

В сообщении отметили, что тестирование системы проводят уже более двадцати российских банков. В дальнейшем биометрическая система может применяться в различных отраслях — финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ретейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг.

Напомним, в декабре Владимир Путин подписал закон об удаленной идентификации: документ позволяет банкам открывать счета клиентам без личного присутствия.

Распознавание будет вестись с использованием Единой системы идентификации и аутентификации и подтверждением данных в Единой биометрической системе.


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В российских банках запустят систему биометрического распознавания личности
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