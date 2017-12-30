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13:36, 30 декабря 2017 762
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Физлица смогут удаленно открывать банковские счета

Физлица смогут удаленно открывать банковские счета

Физические лица смогут удаленно открывать банковские счета. Соответствующий закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Ранее без присутствия физического лица открывать счета запрещалось. Теперь это возможно делать удаленно: для открытия счета будут использовать биометрические данные физлица и сведения о нем, которые содержатся в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Доступ к информации будет открыт ограниченному числу организаций. Особых полномочий для силовых ведомств не предполагается


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