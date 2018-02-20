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18:03, 20 февраля 2018 2 173
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Следователи возбудили дело из-за пропажи рязанца после перестрелки

Следователи возбудили дело из-за пропажи рязанца после перестрелки

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) из-за пропажи рязанца после перестрелки. Об этом сообщили на сайте регионального СУ СКР.

Проводятся следственные действия и поисковые мероприятия, в том числе по установлению местонахождения пропавшего и выяснению обстоятельств его возможной гибели.

Напомним, 53-летний Медведев Бегмахмад Баротович выехал из Рязани в Калужскую область на коричневом Nissan Qashqai (У 019 РН 62) и пропал.

Отмечается, что за несколько дней до пропажи в Бегмахмада Медведева стрелял его знакомый, «но попал по машине». В субботу, 17 февраля, мужчины вновь договорились о встрече, после которой ее отец исчез.


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