Полиция опубликовала видео задержания производителя поддельного алкоголя в Рязанской области

В Касимовском районе пресекли работу
Производство располагалось в здании бывшей пилорамы. Помимо организатора задержали двух его пособников. Лицензии и необходимых документов на производство алкогольной продукции у них не было.
Кроме того, в здании жили и работали 12 уроженцев ближнего зарубежья, которых также задержали.
«В ходе рейда обнаружено и изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции с федеральными специальными марками, имеющими признаки подделки, 24 тысячи литров спирта и спиртосодержащей жидкости, а также линия для розлива спиртосодержащей жидкости и пустая тара в количестве 160 тысяч бутылок. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сецчас полиция устанавливает каналы сбыта фальсификата. В отношении трех злоумышленников возбудили уголовное дело по части 6 статьи 327.1 УК РФ. Им грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет. Подозреваемых задержали.