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12:02, 20 февраля 2018 3 680
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В Рязанской области производили поддельные «Хеннеси» и «Джек Дэниелс». Видео

В Рязанской области производили поддельные «Хеннеси» и «Джек Дэниелс». Видео

В Рязанской области закрыли крупный подпольный цех, где производили поддельный алкоголь. Об этом сообщил сайт Росалкогольрегулирования.

Проверка в регионе прошла в пятницу, 16 февраля. Производство и оборот алкоголя и спиртосодержащей продукции без лицензии обнаружили в Алешине Касимовского района.

Так, нашли автоматическую линию розлива, более 43 тыс бутылок алкогольной продукции различных видов и наименований, а также около 17 тыс литров этилового спирта. Оборудование, сырье и продукцию арестовали.

Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по ЦФО проводит административное расследование.


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