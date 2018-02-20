В Рязанской области производили поддельные «Хеннеси» и «Джек Дэниелс». Видео

В Рязанской области закрыли крупный подпольный цех, где производили поддельный алкоголь. Об этом сообщил
Проверка в регионе прошла в пятницу, 16 февраля. Производство и оборот алкоголя и спиртосодержащей продукции без лицензии обнаружили в Алешине Касимовского района.
Так, нашли автоматическую линию розлива, более 43 тыс бутылок алкогольной продукции различных видов и наименований, а также около 17 тыс литров этилового спирта. Оборудование, сырье и продукцию арестовали.
Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по ЦФО проводит административное расследование.