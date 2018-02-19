В центре Рязани от падения на скользком тротуаре пострадал человек. Фото

В центре Рязани от падения на скользком тротуаре пострадал человек. Соответствующее фото опубликовали в группе «
Инцидент произошел в понедельник, 19 февраля, на Первомайском проспекте у остановки «Площадь Победы». Пострадавшему вызвали «скорую».
«Каток на всех нерастаявших тротуарах!», — отметил автор поста.
В комментариях к посту добавили, что у рынка в Песочне также пострадала поскользнувшаяся женщина, которой вызвали «скорую». Со слов очевидцев, рязанка получила травму бедра.
Официальной информации о произошедшем и состоянии пострадавшего не поступало.
Напомним, в субботу, 17 февраля, на улице Свободы поскользнулся и
Фото группы «Новости Рязани ВКонтакте»