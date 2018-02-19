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20:53, 19 февраля 2018 1 825
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В центре Рязани от падения на скользком тротуаре пострадал человек. Фото

В центре Рязани от падения на скользком тротуаре пострадал человек. Фото

В центре Рязани от падения на скользком тротуаре пострадал человек. Соответствующее фото опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел в понедельник, 19 февраля, на Первомайском проспекте у остановки «Площадь Победы». Пострадавшему вызвали «скорую».

«Каток на всех нерастаявших тротуарах!», — отметил автор поста.

В комментариях к посту добавили, что у рынка в Песочне также пострадала поскользнувшаяся женщина, которой вызвали «скорую». Со слов очевидцев, рязанка получила травму бедра.

Официальной информации о произошедшем и состоянии пострадавшего не поступало.

Напомним, в субботу, 17 февраля, на улице Свободы поскользнулся и погиб пенсионер. Следователи сообщили, что смерть мужчины не была связана с падением.

Фото группы «Новости Рязани ВКонтакте»


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