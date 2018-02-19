Аптеки выступили против торговли лекарствами в магазинах. Ранее сообщалось, что количество аптек в России может сократиться, пишет «
В сообщении отметили, что продажа лекарств в продовольственных магазинах вынудит фармацевтам поднять цены в аптеках на 20%, либо вообще уйти с рынка.
Как сообщают в «
Замглавы ведомства Виктор Евтухов отметил, что продажа безрецептурных лекарств в магазинах позволит повысить доступность препаратов для работающего населения.
Напомним, законопроект о продаже безрецептурных лекарств в магазинах