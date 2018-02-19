Половина российских аптек может закрыться. Аптечная сеть «Ригла», у которой 1,86 тысяч точек, может закрыть почти половину своих объектов, пишет «
Такая же участь грозит «Неофарму», и его сети «Столички». Небольшие региональные фармацевтические ритейлеры могут совсем уйти с рынка. Это произойдет при принятии закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств.
В сообщении отметили, что идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждалась в правительстве с 2014 года, соответствующий законопроект в конце 2017 года разработал Минпромторг.
В пояснительной записке к документу указано, что реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.
Минздрав выступил против принятия законопроекта.