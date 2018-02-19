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11:32, 19 февраля 2018 917
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Половина российских аптек может закрыться 1

Половина российских аптек может закрыться

Половина российских аптек может закрыться. Аптечная сеть «Ригла», у которой 1,86 тысяч точек, может закрыть почти половину своих объектов, пишет «Коммерасант».

Такая же участь грозит «Неофарму», и его сети «Столички». Небольшие региональные фармацевтические ритейлеры могут совсем уйти с рынка. Это произойдет при принятии закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств.

В сообщении отметили, что идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждалась в правительстве с 2014 года, соответствующий законопроект в конце 2017 года разработал Минпромторг.

В пояснительной записке к документу указано, что реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.

Минздрав выступил против принятия законопроекта.


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