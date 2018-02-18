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8:27, 18 февраля 2018 2 703
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В воскресенье в Рязани продолжатся масленичные гуляния

В воскресенье в Рязани продолжатся масленичные гуляния

В воскресенье, 18 февраля, в городе продолжатся масленичные гуляния. Праздник «Прощай, Масленица!» начнется в 13:00 у танцверанды ЦПКиО.

Там пройдет шествие масленичного поезда от входа в парк со стороны улицы Пушкина, концерт от солистов и коллективов «Арт-центра». Также гостей ждут игры для детей и взрослых с призами, танцы, обжорный ряд, ярмарка, конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица», фаер-шоу и сжигание Масленицы.

Поезд стартует в 12:30 от входа в парк со стороны улицы Пушкина.

Кроме того, с 13:00 гуляния «Прощай, Масленица!» пройдут на Монастырской площади поселка Солотча, а в 14:00 стартуют перед зданием культурно-досугового Центра «Октябрь» и у Дворца культуры «Приокский».

Также в 11:00 начнется празднование Масленицы в Константинове.

Напомним, в субботу, 17 февраля, народные гуляния прошли на площади Ленина. Праздник также посетил Николай Любимов.


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