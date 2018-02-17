На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж

В субботу, 17 февраля, в Рязани начались масленичные гуляния. Впервые основной праздник «Душа моя — Масленица» состоялся на площади Ленина. Его посетили жители районов со всей Рязанской области.
Начало мероприятия вступительной речью открыл губернатор Николай Любимов: «Судя по тому, сколько людей сегодня здесь собралось, я думаю, что праздник обязательно должен удасться».
«Мы сегодня провожаем зиму. И дай Бог, чтобы всегда у нас в душе у нас была весна, было лето и было тепло, весело и всегда было хорошее настроение», — добавил глава региона.
На праздновании для рязанцев и гостей города начал работу обжорный ряд, где их угостили грибной похлебкой, каравайцами, блинами и горячими напитками. Угощения также попробовал Николай Любимов, кроме того, ему подарили блинных кукол.
На большой и малой сценах выступили артисты с русскими народными песнями и танцами, открылась выставка военной техники, детская игровая площадка, аттракционы «Молодецкие потешки».
В 17:00 начнет работу аттракцион «Ярмарочный столб», а на главной сцене выступит ВИА «Синяя птица», в 18:45 сожгут чучело Масленицы.