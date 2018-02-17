Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:48, 17 февраля 2018 11 329
 0    0

На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж

На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 17 февраля, в Рязани начались масленичные гуляния. Впервые основной праздник «Душа моя — Масленица» состоялся на площади Ленина. Его посетили жители районов со всей Рязанской области.

Начало мероприятия вступительной речью открыл губернатор Николай Любимов: «Судя по тому, сколько людей сегодня здесь собралось, я думаю, что праздник обязательно должен удасться».

«Мы сегодня провожаем зиму. И дай Бог, чтобы всегда у нас в душе у нас была весна, было лето и было тепло, весело и всегда было хорошее настроение», — добавил глава региона.

На праздновании для рязанцев и гостей города начал работу обжорный ряд, где их угостили грибной похлебкой, каравайцами, блинами и горячими напитками. Угощения также попробовал Николай Любимов, кроме того, ему подарили блинных кукол.

На большой и малой сценах выступили артисты с русскими народными песнями и танцами, открылась выставка военной техники, детская игровая площадка, аттракционы «Молодецкие потешки».

В 17:00 начнет работу аттракцион «Ярмарочный столб», а на главной сцене выступит ВИА «Синяя птица», в 18:45 сожгут чучело Масленицы.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
21:26, 17 февраля 2018
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж
16:48, 17 февраля 2018
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
17:01, 16 февраля 2018
Афиша RZN.info рекомендует посетить праздник «Душа моя — Масленица» и концерт Михаила Шуфутинского
12:08, 16 февраля 2018
На Масленицу рязанцев ждут торговая ярмарка и пиротехническое шоу. Программа
17:12, 15 февраля 2018
На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Убийство священного оленя» и российский фильм «Лед»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Ледниковый период. RZN.info оценил уборку рязанских тротуаров

Ледниковый период. RZN.info оценил уборку рязанских тротуаров

RZN.info решили проверить, как убраны пешеходные дорожки в разных районах города.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 47 381
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
14:07, 8 февраля 2018 28 409
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 24 805
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
15:00, 11 февраля 2018 22 876
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
12:25, 11 февраля 2018 16 248
Федеральные СМИ рассказали о борьбе рязанских пенсионеров за дешевую курицу
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум