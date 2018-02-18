Рязанка получила травму, поскользнувшись во дворе

Рязанка получила травму головы, поскользнувшись во дворе. Об этом девушка рассказала RZN.info.
Инцидент произошел вечером в субботу, 17 февраля, во дворе у дома №21 по улице Зубковой. Рязанка поскользнулась, когда вставала с качелей.
«Я приехала в свой двор и села на качели. Чуть покачалась, начала с них вставать, а под ними лед. Поскользнулась и упала на копчик, ударившись головой о качели. Пошла кровь из носа», — рассказала собеседница.
Девушка отметила, что не обращалась за медпомощью.
Напомним, в субботу, 17 февраля, на тротуаре на улице Свободы