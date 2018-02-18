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12:40, 18 февраля 2018 5 215
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Рязанка получила травму, поскользнувшись во дворе 7

Рязанка получила травму, поскользнувшись во дворе

Рязанка получила травму головы, поскользнувшись во дворе. Об этом девушка рассказала RZN.info.

Инцидент произошел вечером в субботу, 17 февраля, во дворе у дома №21 по улице Зубковой. Рязанка поскользнулась, когда вставала с качелей.

«Я приехала в свой двор и села на качели. Чуть покачалась, начала с них вставать, а под ними лед. Поскользнулась и упала на копчик, ударившись головой о качели. Пошла кровь из носа», — рассказала собеседница.

Девушка отметила, что не обращалась за медпомощью.

Напомним, в субботу, 17 февраля, на тротуаре на улице Свободы поскользнулся и погиб 81-летний пенсионер. Позже мэрия со ссылкой на старшего врача станции скорой помощи рассказала, что мужчина умер своей смертью. Происшествием занялись следователи.


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