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12:06, 17 февраля 2018 1 330
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Рязанской компании запретили выпускать «незамерзайку»

Рязанской компании запретили выпускать «незамерзайку»

Московский районный суд Рязани приостановил выпуск «незамерзайки» ООО «Торговый дом «Патриот», сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора. Метанол в жидкости превышал норму в 1514 раз.

Предприятие находится по адресу: улица Промышленная, дом 21, литера Ф.

Управление Роспотребнадзора по Воронежской и Курганской областей, Ханты-Мансийскому автономному округу сообщило о продаже стеклоомывающей жидкости «PolarView» (-30) с повышенным содержания метанола. По его данным, «Незамерзайку» изготовляло ООО «Элегест» (Сасово, улица Ново-Елатомская, дом №47). Специалисты рязанского Роспотребнадзора и полицейские не нашли предприятия по этому адресу компании.

Также в Рязанской области изъяли более ста литров «незамерзайки». Концентрацию метанола производители превысили в технических жидкостях «Тайга» (ООО «Алекон», Москва), «Alaska» (ООО «Меликон», Москва), «RedLine» (ООО «ИНТЕР-ТОРГ», Москва), «Magik ice» (ООО «Первая Лесопромышленная Компания», Саранск), «Горизонт» (ООО «Альтаир», Москва), «Delta» (ООО «Восход», Московская область, Красноармейск), стеклоочистителе зимнем -20°С (ООО «Текомхим», Санкт-Петербург) и «Веста» -30°С (ООО «Торговый Дом «Патриот», Рязань).

Возбуждено 25 дел об административных правонарушениях.

Нарушителей оштрафовали на 24 тысячи рублей.


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