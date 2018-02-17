Рязанской компании запретили выпускать «незамерзайку»

Московский районный суд Рязани приостановил выпуск «незамерзайки» ООО «Торговый дом «Патриот»,
Предприятие находится по адресу: улица Промышленная, дом 21, литера Ф.
Управление Роспотребнадзора по Воронежской и Курганской областей, Ханты-Мансийскому автономному округу сообщило о продаже стеклоомывающей жидкости «PolarView» (-30) с повышенным содержания метанола. По его данным, «Незамерзайку» изготовляло ООО «Элегест» (Сасово, улица Ново-Елатомская, дом №47). Специалисты рязанского Роспотребнадзора и полицейские не нашли предприятия по этому адресу компании.
Также в Рязанской области изъяли более ста литров «незамерзайки». Концентрацию метанола производители превысили в технических жидкостях «Тайга» (ООО «Алекон», Москва), «Alaska» (ООО «Меликон», Москва), «RedLine» (ООО «ИНТЕР-ТОРГ», Москва), «Magik ice» (ООО «Первая Лесопромышленная Компания», Саранск), «Горизонт» (ООО «Альтаир», Москва), «Delta» (ООО «Восход», Московская область, Красноармейск), стеклоочистителе зимнем -20°С (ООО «Текомхим», Санкт-Петербург) и «Веста» -30°С (ООО «Торговый Дом «Патриот», Рязань).
Возбуждено 25 дел об административных правонарушениях.
Нарушителей оштрафовали на 24 тысячи рублей.