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16:26, 25 января 2018 1 383
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В Рязани производили «незамерзайку» с повышенным содержанием метанола 2

В Рязани производили «незамерзайку» с повышенным содержанием метанола

В Рязани закрыли предприятие, производящее назамерзающую жидкость для стекол автотранспорта «Веста». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

ООО «Торговый дом «Патриот», располагающееся по адресу улица Промышленная, дом №21, литера Ф производило «незамерзайку» с повышенным содержанием метанола. Установили, что вещество, содержащееся в жидкости, превышало норму в 1514 раз.

Кроме того, информация об этом нарушении поступала из региональных управлений Роспотребнадзора по Курской и Пензенской областям.

В отношении организации возбудили дела об административном правонарушении.

Сейчас региональное управление Роспотребнадзора проводит проверки по поиску стеклоомывающей жидкости «Веста» производства ООО «Торговый дом «Патриот» в розничной торговле.

Также соответствующие материалы направили в правоохранительные органы и орган, выдавший свидетельство о госрегистрации на данную продукцию, для принятия мер.


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