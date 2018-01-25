В Рязани производили «незамерзайку» с повышенным содержанием метанола

В Рязани закрыли предприятие, производящее назамерзающую жидкость для стекол автотранспорта «Веста». Об этом сообщила
ООО «Торговый дом «Патриот», располагающееся по адресу улица Промышленная, дом №21, литера Ф производило «незамерзайку» с повышенным содержанием метанола. Установили, что вещество, содержащееся в жидкости, превышало норму в 1514 раз.
Кроме того, информация об этом нарушении поступала из региональных управлений Роспотребнадзора по Курской и Пензенской областям.
В отношении организации возбудили дела об административном правонарушении.
Сейчас региональное управление Роспотребнадзора проводит проверки по поиску стеклоомывающей жидкости «Веста» производства ООО «Торговый дом «Патриот» в розничной торговле.
Также соответствующие материалы направили в правоохранительные органы и орган, выдавший свидетельство о госрегистрации на данную продукцию, для принятия мер.