Мэрия решила пробить проход под мостом у цирка

Администрация Рязани приступила к созданию прохода под мостом на улице Ленина, разделяющим Лыбедский бульвар. На портале госзакупок
Согласно проекту контракта, подрядчик должен будет в том числе составить план по реконструкции сооружения и по обеспечению сквозного движения пешеходов и велосипедистов под ним.
Торги проходят в форме запроса котировок, начальная цена — 400,6 тысячи рублей. Итоги подведут 12 сентября. Победитель должен будет выполнить работы за 25 дней после заключения контракта.
Напомним, в 2012 году мост