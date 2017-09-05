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8:28, 5 сентября 2017 2 155
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Мэрия решила пробить проход под мостом у цирка 2

Мэрия решила пробить проход под мостом у цирка

Администрация Рязани приступила к созданию прохода под мостом на улице Ленина, разделяющим Лыбедский бульвар. На портале госзакупок размещен тендер на инженерные изыскания и обследование объекта.

Согласно проекту контракта, подрядчик должен будет в том числе составить план по реконструкции сооружения и по обеспечению сквозного движения пешеходов и велосипедистов под ним.

Торги проходят в форме запроса котировок, начальная цена — 400,6 тысячи рублей. Итоги подведут 12 сентября. Победитель должен будет выполнить работы за 25 дней после заключения контракта.

Напомним, в 2012 году мост частично обвалился после дождей.


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