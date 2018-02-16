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8:49, 16 февраля 2018 366
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В Рязанской области внедрят систему долговременного ухода для нуждающихся

В Рязанской области внедрят систему долговременного ухода для нуждающихся

В Рязанской области внедрят систему долговременного ухода для нуждающихся. Об этом сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко в рамках инвестиционного форума в Сочи, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить реализацию пилотного проекта, направленного на внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в отдельных субъектах России.

Вовченко добавил, что реализовывать этот проект будут некоммерческие организации, «которые эту тематику и предложили, и вместе с государственными органами соцзащиты эта система будет выстраиваться».

Форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева.


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