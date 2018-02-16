В Рязанской области внедрят систему долговременного ухода для нуждающихся. Об этом сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко в рамках инвестиционного форума в Сочи, передает
Ранее Владимир Путин поручил обеспечить реализацию пилотного проекта, направленного на внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в отдельных субъектах России.
Вовченко добавил, что реализовывать этот проект будут некоммерческие организации, «которые эту тематику и предложили, и вместе с государственными органами соцзащиты эта система будет выстраиваться».
Форум проходит в Сочи 15-16 февраля